Beşiktaş Ve Galatasaray Arasında Paylaşım Tartışması

besiktas-ve-galatasaray-arasinda-paylasim-tartismasi

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelerek futbolseverlere heyecan dolu bir derbi sunmuş oldu. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısında, hakem Ozan Ergün’ün her iki takım oyuncularına karşı sarı kart gösterme konusunda kararlı olduğu gözlendi. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabı ise maç sürerken dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Galatasaray ise devre arasında aynı yönde bir yanıt niteliğinde içerik paylaştı. Mücadelenin 28. dakikasında, orta alanda yaşanan bir ikili mücadelede Beşiktaşlı futbolcu Asllani, Galatasaraylı Sane’nin müdahalesiyle yerde kaldı.

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ

Beşiktaş, “Daha ne olması gerekiyor???” ifadeleriyle, Leroy Sane’nin Asllani’ye yaptığı faullü müdahaleyi içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

GALATASARAY’DAN PENALTILIK PAYLAŞIM

Galatasaray ise maçın 21. dakikasında yaşanan pozisyona dair penaltı beklentisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaşlı Felix Uduokhai’nin müdahalesi sonrası yere düşmüştü. Hakem Ozan Ergün, bu pozisyona devam kararı vermişti. Galatasaray’ın paylaştığı içerikte, “Penaltı için daha ne olması gerekiyor? Bugün ayağa basmak serbest mi?” ifadeleri ve ilgili pozisyonun yer aldığı görüntüler bulunuyordu. İki kulübün art arda yaptığı bu paylaşımlar, kısa süre içinde geniş bir yankı uyandırarak spor gündeminin üst sıralarında yer aldı.

