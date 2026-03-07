Uğurcan Çakır Derbide Parlayan Yıldız Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’a karşı mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, Tüpraş Stadyumu’ndaki bu önemli karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray’ın kalecisi Uğurcan Çakır ise, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ’A KARŞI 7 KURTARIŞ

Başarılı kaleci, derbide Beşiktaş futbolcularının gol atma çabalarına köstek oldu ve maç boyunca 7 kurtarış yaparak dikkatleri üzerine topladı. Bu maçın ardından Uğurcan Çakır’ın kariyerine dair çarpıcı bir istatistik de gün yüzüne çıktı.

EN FAZLA KURTARIŞ YAPTIĞI RAKİP

Opta verilerine göre, Uğurcan Çakır’ın Süper Lig kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı rakip Beşiktaş. Toplamda 67, deplasmanda ise 42 kurtarışla Beşiktaş’ı geçerek dikkat çekiyor.

GALATASARAY BU SEZON İLK KEZ DERBİ KAZANDI

Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş karşısında 4. derbisine çıkmış oldu ve bu önemli maçta ilk galibiyetini elde etti. Cimbom’un 2025-2026 sezonundaki 4 derbisi sonucunda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik kaydedildi. Ayrıca bu sezon Trabzonspor ile de ligde ve Süper Kupa’da olmak üzere 2 defa karşılaşan Galatasaray, bu maçlardan 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile ayrıldı.