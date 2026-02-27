Aziz İhsan Aktaş Davasında 19’uncu Duruşma Gerçekleşti

Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup yedi belediye başkanının da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının 19’uncu duruşması bugün gerçekleştirildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda gerçekleştirdi ve ara kararlar açıklandı.

CHP’Lİ BAŞKANLARIN TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci haftasında, mahkeme görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşmada yedi sanığın tahliyesine karar verilmişken, bir sonraki duruşmanın tarihi 20 Nisan olarak belirlendi.

SON DURUŞMADA SANIK AVUKATLARINDAN AÇIKLAMALAR

Sanık avukatlarından bazıları, müvekkillerinin uzun süre tutuklu kaldıklarını belirterek, haklarındaki delillerin soyut olduğunu söyledi. Avukatlar bilirkişilerin usulsüz tespitlerde bulunduğunu ve iddianamede eksiklikler olduğunu savundu. Buna ek olarak, tutukluluk sürelerinin infaza dönüşmekte olduğunu vurguladılar.

TAHLİYE TALEPLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Avukatlar, basit araştırmalarla gerçeğin ortaya çıkabileceğini ifade etti ve ihalelerin usulüne uygun biçimde yapıldığını aktardı. Müvekkillerinin kaçma şüphelerinin olmadığını ve delil karartma durumlarının söz konusu olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Mahkeme, önceki duruşmada taleplerle ilgili ara kararını açıklamak üzere davayı bu sabah saat 11.00’e ertelemişti.

GEÇEN CELSEDE DOKUZ İSİM TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Aziz İhsan Aktaş soruşturması çerçevesindeki davanın duruşmasına 26 Ocak’ta başlanmıştı. 200 sanıklı davanın yedinci celsesinde mahkeme heyeti dokuz sanığın tahliyesine karar vermişti. Tahliye edilen isimler arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş yer alıyordu.

İDDİALAR VE SONRASI

Geçtiğimiz yıl en çok konuşulan konulardan biri Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgiliydi. Özellikle Aktaş’ın iddiaları sonrası birçok CHP’li belediyeye operasyon düzenlendiği ve bu operasyonlar sonucunda bazı kişilerin tutuklandığı ifade ediliyor. Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmesine rağmen sonradan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birçok iddiada bulundu. Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahilindeki İETT ve İSFALT’ta ihale usulsüzlükleri yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Aktaş’a yönelik ihale süreçlerinin organize edildiği iddialarıyla 10 ay sonra dava açıldı.