Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Rakibi Liverpool

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olarak bilinen Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu play-off aşaması sona erdi. Lig etabını 20. sırada tamamlayıp play-off’larda mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, Juventus’u eleyerek son 16 takım arasına girmeyi başardı. Devler Ligi’nde play-off maçlarının geride kalmasının ardından, son 16 ve sonraki turların kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.

GALATASARAY’IN RAKİBİ BELİRLENDİ

İsviçre’de gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Galatasaray’ın rakibi kesinleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, ilk maç 10 veya 11 Mart tarihlerinde, rövanş ise 17-18 Mart’ta oynanacak.

PERFORMANS ANALİZİ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray, toplamda 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 9 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Galatasaray, lig aşamasını topladığı 10 puanla 20. sırada tamamlayarak play-off’a yükseldi.

JUVENTUS’U ELEYEREK İLERLEDİ

Galatasaray, lig etabını 20. sırada tamamlayarak play-off şansını elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu aşamada İtalya Serie A temsilcisi Juventus ile eşleşti. İcraa ettikleri ilk maçı 5-2’lik skorla kazanan Galatasaray, rövanşta zorlu bir mücadele sonrası rakibini eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 ekip arasına adını yazdırdı. İtalya’daki maçın normal süresi 3-0 Juventus lehine tamamlanmışken, Galatasaray uzatma bölümünde bulduğu 2 golle tur atlamayı başardı.