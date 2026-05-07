Aziz İhsan Aktaş Davasında Ara Karar Açıklandı: 11 Sanığın Tutukluluğu Sürüyor

Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, Aziz İhsan Aktaş hakkında devam eden suç örgütü davasının ikinci celsesi üçüncü haftasında avukatların talepleri üzerine ara kararını açıkladı.

Verilen karar ile tefrik, yetkisizlik ve görevsizlik talepleri reddedildi. Duruşmanın savcının esas hakkındaki mütalaasını sunması için 14 Mayıs tarihine ertelendiği belirtildi.

SUÇLAMALAR DEVAM EDİYOR

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu’nda İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada şubat ayında dokuz kişinin tutukluluk durumları incelenmiş ve aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu isimlerden yedisinin tahliyesine karar verilmişti. Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye olmuştu.

TUTUKLULUK SÜRECİ

Daha önceki duruşmalarda, tutukluluğa dair ara karar veren Mahkeme Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Beşiktaş Belediyesi çalışanları hakkında tahliye yönünde karar almıştı. Bu aşamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer toplam 11 kişi tutuklu kalmaya devam ediyor.

DOSYA SAVCILIĞA İLETİLECEK

Mahkeme Başkanı Gül, avukatların talepleri üzerine bir ara karar daha vererek, mazeretlerin değerlendirilmesine gerek olmadığını belirtti. Tefrik, yetkisizlik ve görevsizlik yönündeki taleplerin reddedildiği açıklandı. Ayrıca, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesi kararlaştırıldı ve duruşma 14 Mayıs’a ertelendi.

İDDİANAME DETAYLARI

Davaya ilişkin hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş ve diğer belediyeler “suçtan zarar gören” olarak yer alırken, 200 kişi sanık statüsünde bulunmaktadır. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi çok sayıda suçtan 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İddianamede, tutuklanan diğer belediye başkanları nedeniyle çeşitli suçlamalar bulunmakta. Örneğin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması bekleniyor.

Rüşvet suçlamaları doğrultusunda, diğer belediye başkanları hakkında da hapis cezası talepleri yer almakta. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise “suç örgütüne üye olma” başta olmak üzere birçok suçtan 133 yıldan 337 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, suçtan elde edilen mal varlıklarının müsaderesi de isteniyor.