Aziz İhsan Aktaş Davasında Ara Karar Açıklandı

Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup yedi belediye başkanının da yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının 19’uncu duruşması gerçekleştirildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda duruşmayı gerçekleştirdi ve aralarında bazı sanıkların da bulunduğu ara kararlarını açıkladı.

CHP’Lİ BAŞKANLARIN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci haftası itibarıyla, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşmada yedi sanığın tahliyesine karar verilirken, bir sonraki duruşmanın 20 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.

DURUŞMADA AVUKATLARIN AÇIKLAMALARI

Son yapılan duruşmada, bazı sanık avukatları, müvekkillerinin uzun süre tutuklu kaldıklarını ve kendilerine yönelik delillerin soyut olduğunu belirttiler. Ayrıca, avukatlar bilirkişilerin usulsüz tespitlerde bulunduğunu ve iddianamede eksikliklerin yer aldığını öne sürdü. Savunmalarında tutukluluk sürelerinin infaza dönüşmekte olduğunu vurguladılar.

TAHLİYE TALEPLERİ VE YARGI EŞİTLİĞİ

Söz alan avukatlar, basit araştırmalarla gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade ederek, ihalelerin usule uygun yapıldığını aktardılar. Müvekkillerinin kaçma şüphesinin bulunmadığını ileri sürerek delil karartma riskinin olmadığını vurgulayıp tahliye taleplerinde bulundular. Mahkeme, çarşamba günüki duruşmada taleplerle ilgili ara kararını açıklamak üzere duruşmayı bugün saat 11.00’de ertelemişti.

ÖNCEKİ DAVA SEANSINDA TAHLİYELER OLDU

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasına dair davanın başlaması 26 Ocak olarak kaydedilirken, 200 sanıklı davanın yedinci celsesinde dokuz sanığın tahliyesine karar verildi. Tahliye edilenlerin arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu isimler yer almakta.

İDDİALAR VE OPERASYONLAR

Geçtiğimiz yıl, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiaları medyada sıklıkla yer aldı. Aktaş’ın iddiaları sonrasında, CHP’li birçok belediyeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiş ve bu süreçte bazı isimler tutuklanmıştı. Aktaş, başlangıçta tüm suçlamaları reddetse de daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı ve birçok iddia öne sürdü. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından, 10 ay sonra dava süreci başlatıldı.