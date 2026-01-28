Aziz İhsan Aktaş Davasında İkinci Duruşma Başladı

KAMUOYUNDA TANINAN SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI BAŞLADI

Silivri’de, kamuoyunda ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası’ olarak bilinen ve geçen yıl Türkiye’yi bir hayli sarsan soruşturmanın ilk duruşması bugün başladı. 7 CHP’li belediye başkanının da yer aldığı toplamda 200 sanığın bir arada bulunduğu dava, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük duruşma salonunda gerçekleşmeye devam ediyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, tutuklu olan 34 sanığın durumu dikkat çekiyor. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu birçok haber kaynağına göre, mahkeme yargılamanın 10 ana başlık altında ilerlemesi, tutuklulardan alınacak savunmaların öncelikli hale getirilmesi ve duruşmaların 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında sürdürülmesi yönünde karar aldı.

ÖNEMLİ İSİMLER SALONDA

Marmara Ceza İnfaz Kurumu’na bitişik bulunan 1 numaralı salonda yaşanan duruşmanın ikinci gününde, bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Erken saatlerde duruşmaya katılmak üzere salonda yerlerini alanlar arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek ile milletvekillerinden Mahmut Tanal, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut, Bülent Tezcan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve şehrin çeşitli belediye başkanları gibi önemli isimler yer aldı. Duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dikkat çekti.

SAVUNMALAR BAŞLADI

Bugünkü duruşmada, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Özcan Zenger ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’nın savunmalarının alınması bekleniyor. Medya kaynaklarının aktardığına göre, duruşmanın ilk savunması, “rüşvete aracılık etmek” iddiasıyla yargılanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’dan geldi. Kayhan, “İnsanlar yalan söyleyebiliyor. Bu sebeple sekiz aydır cezaevindeyim. Bir arkadaşımla aramdaki para alışverişi rüşvete çevrildi. 25 bin lira göndermem bile benim aleyhimde rüşvet olarak gösteriliyor. Gözaltına alınmamdan bir gün önce İzmir’deki bir arkadaşımız için 30 bin lira yardım istedi. Bu ifadelerini anlamış değilim. Aldığım paranın hepsini ödedim, dekontu var.” dedi.

TUTUKLULUK ŞARTLARINA TEPKİ

İkinci olarak savunma yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Aziz İhsan Aktaş, Ceyhan Belediyesi’nden alacaklarına karşılık rüşvet verdiğini iddia etmiştir. Aktaş ve yakınlarının benim görevime başladığım dönemde belediyeden aldığı hiçbir ihale yok. Aktaş, fiyatı 4 milyon TL olan bir daireyi 20 milyon TL’ye aldığını iddia etmiştir. Aynı zamanda akrabalarının belediyeden alacağını 1,5 milyon TL olarak belirtmesi, bu durum sizin yorumunuza kalsın.” şeklinde konuştu. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ise, “9 aydır tutukluyum, mücadele ediyorum” diyerek yaşadığı zorlukları aktardı. Tekin, “Bir hukukçu olma hülyasıyla tarihe not düşen davalar her zaman dikkatimi çekmiştir. Yemek yemedik, avukatımızı göremedik. Çay istedik, yok. Hatta suyun dahi eksikliği yüzünden tansiyonum düştü.” dedi.