Aziz İhsan Aktaş Davasında İkinci Duruşma Başladı

aziz-ihsan-aktas-davasinda-ikinci-durusma-basladi

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası” olarak bilinen önemli soruşturmanın ilk duruşması bugün Silivri’de başladı. Toplamda 200 sanığın yer aldığı davada, aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu sanıklar, büyük duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, sanıkların 34’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme, duruşmaların 27 Ocak ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında sürdürülmesine ve tutuklu sanıkların savunmalarının öncelikli olarak alınmasına karar verdi.

DURUŞMAYA KATILIM YOĞUN, CHP YETKİLİLERİ ORADA

Bugünkü duruşmanın ikinci gününde bazı sanıklar ve avukatları salonda yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarının yanı sıra sanık yakınları da Silivri’deki duruşma salonunda hazır bulundu. CHP Genel Başkanı da duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.

SAVUNMALAR BAŞLADI, İLK İFADELER GELDİ

Bugünkü duruşmada ise Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savunma yapması bekleniyor. İlk olarak, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla yargılanan Ceyhan Kayhan’ın savunması alındı. Kayhan, “İnsanlar yalan söyleyebiliyor. Bu sebeple sekiz aydır cezaevindeyim. Bir arkadaşımla aramdaki para alışverişi rüşvete çevrildi” dedi.

Kayhan, 25 bin lira gönderdiğinin aleyhine rüşvet olarak gösterildiğini belirterek, “Aldığım paranın hepsini ödedim, dekontu var” ifadelerini kullandı. İkinci olarak savunma yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Aziz İhsan Aktaş, Ceyhan Belediyesi’nden alacaklarına karşılık rüşvet verdiğini iddia etmiştir” şeklinde konuştu.

OYA TEKİN’DEN DUYGULANDIRAN İFADELER

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de, “9 aydır tutukluyum, mücadele ediyorum” diyerek savunmasına başladı. Tekin, hukukun önemine vurgu yaparak, cezaevinde yonetim koşullarından şikayetçi oldu ve kendisine sunulan imkanların yetersiz olduğuna dikkat çekti. “Biz onurlu insanlarız; onurumuzla yaşıyoruz. Ben, Adana’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanıyım” diyen Tekin, mücadelesinin kişisel değil, hukukun üstünlüğü adına verildiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Aziz İhsan Aktaş Davasında İkinci Duruşma Başladı

Marmara Kapalı Cezaevi'nde 200 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Sanıklar arasında 7 CHP'li belediye başkanı da yer alıyor.
Gündem

Trabzon’daki Depremin Ardından Bilimsel Uyarılar Geldi

Trabzon açıklarındaki deprem sonrası yer bilimci Osman Bektaş, Karadeniz Fayı'nın aktif olduğunu belirterek bölgenin 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.
Gündem

Tether Altın Rezervleriyle Altın Pazarında Büyüyor

Tether'ın CEO'su Paolo Ardoino, şirketin İsviçre'de Soğuk Savaş döneminde yapılmış bir nükleer sığınakta 140 ton altın bulduğunu açıkladı.
Gündem

Tatil Sepeti Yüzde 100 Hissesi İçin Satıldı

Köklü turizm markası Tatil Sepeti, Tera Yatırım Teknoloji Holding'e 70 milyon euroya satılarak yeni bir aşamaya girdi.
Gündem

Gümüşte 300 Dolar Potansiyeli Masada

Küresel belirsizlikler ve ABD ekonomik riskleri, yatırımcıların gümüşe yönelmesine neden oldu. Analistler, gümüş fiyatlarının üç ay içinde 150 dolara, olağanüstü senaryoda 300 dolara yükselebileceğini öne sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.