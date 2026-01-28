Aziz İhsan Aktaş Davasında İkinci Duruşma Başladı

Kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası” olarak bilinen önemli soruşturmanın ilk duruşması bugün Silivri’de başladı. Toplamda 200 sanığın yer aldığı davada, aralarında 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu sanıklar, büyük duruşma salonunda hakim karşısına çıktı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, sanıkların 34’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme, duruşmaların 27 Ocak ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında sürdürülmesine ve tutuklu sanıkların savunmalarının öncelikli olarak alınmasına karar verdi.

DURUŞMAYA KATILIM YOĞUN, CHP YETKİLİLERİ ORADA

Bugünkü duruşmanın ikinci gününde bazı sanıklar ve avukatları salonda yer aldı. Sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarının yanı sıra sanık yakınları da Silivri’deki duruşma salonunda hazır bulundu. CHP Genel Başkanı da duruşmayı takip etmek üzere Silivri’ye geldi.

SAVUNMALAR BAŞLADI, İLK İFADELER GELDİ

Bugünkü duruşmada ise Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savunma yapması bekleniyor. İlk olarak, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla yargılanan Ceyhan Kayhan’ın savunması alındı. Kayhan, “İnsanlar yalan söyleyebiliyor. Bu sebeple sekiz aydır cezaevindeyim. Bir arkadaşımla aramdaki para alışverişi rüşvete çevrildi” dedi.

Kayhan, 25 bin lira gönderdiğinin aleyhine rüşvet olarak gösterildiğini belirterek, “Aldığım paranın hepsini ödedim, dekontu var” ifadelerini kullandı. İkinci olarak savunma yapan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Aziz İhsan Aktaş, Ceyhan Belediyesi’nden alacaklarına karşılık rüşvet verdiğini iddia etmiştir” şeklinde konuştu.

OYA TEKİN’DEN DUYGULANDIRAN İFADELER

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de, “9 aydır tutukluyum, mücadele ediyorum” diyerek savunmasına başladı. Tekin, hukukun önemine vurgu yaparak, cezaevinde yonetim koşullarından şikayetçi oldu ve kendisine sunulan imkanların yetersiz olduğuna dikkat çekti. “Biz onurlu insanlarız; onurumuzla yaşıyoruz. Ben, Adana’nın seçilmiş ilk kadın belediye başkanıyım” diyen Tekin, mücadelesinin kişisel değil, hukukun üstünlüğü adına verildiğini belirtti.