Aziz İhsan Aktaş Davasında İlk Duruşma Başladı

KAMUOYUNDA ‘AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI’ OLARAK BİLİNEN DAVADA İLK DURUŞMA BAŞLADI

Geçen yıl Türkiye gündemini derinden etkileyen ve kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası” olarak anılan davanın ilk duruşması, bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’nde başlamış durumda. Toplam 200 sanığın yer aldığı duruşmanın ilk gününde, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakimin karşısına çıkıyor. Bu sanıkların 34’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Yapılan açıklamalara göre mahkeme, yargılamanın 10 ana başlık altında yürütüleceğine ve tutuklu sanıkların savunmalarına öncelik verileceğine karar verdi. Duruşmaların ise 27 Ocak-20 Şubat 2026 tarihleri arasında sürmesi planlanıyor. İlk günün büyük bölümünün kimlik tespitiyle geçmesi bekleniyor.

İLK GÜNDE JANDARMANIN UYARILARI

Duruşmaya katılanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi tutuklu sanıklar yer alıyor. Ayrıca suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi tutuksuz sanıklar da duruşmada avukatlarıyla birlikte yer aldılar. Duruşma salonuna giriş sırasında izleyicilerin alkış ve tezahüratlarla karşılaması üzerine jandarma, “Duruşma düzenini bozacak bu tarz eylemlerden dolayı salonu boşaltmak zorunda kalabiliriz. Lütfen medeni bir şekilde takip edelim duruşmayı” şeklinde bir uyarıda bulundu.

DURUŞMA DÜZENİNİ KORUMAK İÇİN KURAL UYARILARI

Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde katılımcılara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Başkan, “Burada az önceki gibi gürültü istemiyoruz. 400 dosyamız var. Bizim için bu dosya da onlardan bir tanesi sadece, hiçbir fark yok. Duruşmada tezahürat yapılması halinde izleyici olmadan duruşmaya devam ederiz” şeklinde konuştu. Savunma hakkının önemine vurgu yaparak, duruşmanın haftanın 5 günü yapılacağını ve tutuklu sanıkların savunmalarına öncelik verileceğini ifade etti. Ayrıca, “Ama iddianame dışına çıkılırsa orada müdahale ederiz. Ancak, iddianameye bağlı kalarak isterseniz saatlerce konuşun, süre sınırlaması koymuyoruz.” dedi.

CHP’Lİ VEKİLLER DAVA SALONUNDA

Duruşmayı takip etmek için CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de salona katıldığı gözlemlendi. Bununla birlikte iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş, duruşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım” şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ İŞLEMİYLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Soruşturmanın başlangıcı, 13 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş Belediyesi’ne gerçekleştirilen operasyonla ilişkilendirilmekte. Bu operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alınırken, akabinde tutuklandı. Söz konusu operasyondan sonra iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve iddia edilen suç örgütü kamuoyunda tanınmaya başladı.

578 SAYFALIK İDDİANAME

Dava dosyasında yer alan ve kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen toplam 578 sayfalık iddianame, 5 Kasım 2025 tarihinde kabul edildi. İçerisinde 40’ı tutuklu olmak üzere 200 sanık yer almakta. Aktaş, bu iddianamede “suç örgütü lideri” olarak tanımlanırken, kendisine yönelik bir dizi suçlama yöneltiliyor. Bu suçlamaların arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ihale fesadı, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet verme gibi çeşitli iddialar bulunuyor.

BAŞKANLAR HAKKINDA İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAR

İddianamede yer alan bazı CHP’li belediye başkanlarının, ihalelere müdahale ve rüşvet gibi suçlamalardan yargılandıkları bilgisi mevcut. Duruşma ile birlikte söz konusu davanın seyri ve sonuçları da merakla bekleniyor. Az öncesinde duruşmanın düzeni ve güvenliğinin sağlanması adına alınan önlemler de dikkat çekiyor.

YARGILAMA SÜRECİNDE BEKLENTİLER

Yargılama süreci Adıyaman Belediyesi’ne ilişkin iddialarla başlayacak. İlk olarak tutuklu sanıkların savunmalarının alınması planlanmakta. Dava seyriyle ilgili çeşitli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Özellikle Aziz İhsan Aktaş’ın duruşmaya katılığı konusunda henüz net bir bilgi verilmiş değil.