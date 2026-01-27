Fenerbahçe Forvet İçin Kolo Muani İle Görüşmelere Başladı

FENERBAHÇE FORVET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminde kadrosunu Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ile güçlendiren Fenerbahçe, forvet takviyesi için yoğun çaba harcıyor.

Sarı-lacivertli ekip için daha önce Alexander Sörloth gibi birçok forvet ismi gündeme gelirken, transfer hedefi Kolo Muani’ye odaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe, Paris Saint Germain’de bonservisi bulunan ve Tottenham’da kiralık olarak futbol oynayan Fransız golcü için tekrar devreye girdi. Muani’nin Premier Lig’den ayrılmak istediği belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin Paris Saint Germain ile yapacağı görüşmelerle bu transferi gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor.

MUANİ’NİN KARIYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Tottenham formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Randal Kolo Muani, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Nantes, US Boulogne, Eintracht Frankfurt ve Juventus gibi takımlarda da forma giymiştir.