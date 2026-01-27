Galatasaray’dan Yusuf Demir İçin Beklenen Karar Açıklandı

Okan Buruk’un Yusuf Demir ile İlgili Kararı

Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un kadroda yer vermediği Yusuf Demir’in geleceği artık netleşti. Sarı-kırmızılı yönetimin, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgili son kararını verdiği ifade edildi.

Yusuf Demir’le ilgili detaylar, yapılan açıklamalara göre Galatasaray’ın, futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi planladığı yönünde. Sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan genç oyuncunun, tüm alacaklarının ödeneceği bilgisi edinildi.

Galatasaray, Yusuf Demir ile yollarını ayırdıktan sonra 23 yaş altı yabancı oyuncu kotasından yararlanarak yeni bir transfer gerçekleştirecek. Bu sezon sadece bir karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Yusuf Demir, toplamda yalnızca 125 dakika süre aldı.