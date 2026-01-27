Galatasaray’dan Icardi için Sözleşme Görüşmeleri Başladı

galatasaray-dan-icardi-icin-sozlesme-gorusmeleri-basladi

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi arasında, yeni sözleşme görüşmeleri başlamış durumda.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, yakın zamanda Türkiye’ye gelerek, sarı-kırmızılı ekibin cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Fatih Karagümrük karşılaşmasını tribünden izledi.

PAZARLIK MASASI KURULDU

Sabah kaynaklı habere göre; Pino, Galatasaray yönetimiyle yapılan toplantıda, Başkan Dursun Özbek ile Icardi’nin yeni sözleşmesine dair müzakerelere katıldı.

İNDİRİM TALEP EDİLDİ

Başkan Özbek’in, 32 yaşındaki forvetin yıllık 10 milyon euroluk ücretinde yüzde 50’lik bir indirim istediği ifade ediliyor.

