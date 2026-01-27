Gazeteci Sedef Kabaş İçin Adli Kontrol Talebi

Sosyal medya içerikleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş’ın sosyal medya paylaşımları yüzünden bir soruşturma başlattığını duyurdu. Bu süreçte Kabaş, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Avukatı Uğur Poyraz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kabaş’ın kendisini arayarak gözaltına alındığını bildirdiğini aktardı. Poyraz, Kabaş’ın tutulduğu yere doğru hareket ettiğini de belirtti.

GÖZALTININ GEREKÇELERİ

Gözaltı işleminin gerekçeleri arasında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yer aldı. Kabaş’ın bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Gözaltı işlemi, siyaset çevrelerinden de tepki topladı. CHP Parti Meclis Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kabaş’ın gece saatlerinde gözaltına alınmasını eleştirdi.

HUKUKİ TEPKİLER

Tanal, gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu savunarak, Kabaş’ın ikametgahının belirli olduğunu ve toplumda tanınan bir kişi olması dolayısıyla ifade vermek için istenmesi halinde gidebileceğini vurguladı. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre gözaltının istisnai bir tedbir olduğunu ifade eden Tanal, bu durumun kaçma veya delil karartma tehlikesi olmadan gerçekleşemeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca, ceza muhakemesinin bir intikam aracı olarak kullanılamayacağını belirten Tanal, gece yarısı gerçekleştirilen gözaltı işleminin Anayasa’nın 19. maddesine, CMK’nın 90 ve 91. maddelerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Tanal, “Hukuk devleti çağırır, dinler; gece baskını yapmaz” şeklinde konuştu.