Aziz İhsan Aktaş Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Kamuoyunda ‘Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası’ olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl Türkiye’nin gündemini sarsan soruşturmanın ilk duruşması, Silivri’de başladı. Aralarında 7 CHP’li belediye başkanının bulunduğu toplamda 200 sanık, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülecek davada sanıkların 34’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme, yargılamanın 10 ana başlık altında sürdürülmesine, tutuklu sanıkların savunmasına öncelik verilmesine ve duruşmaların 27 Ocak–20 Şubat 2026 tarihleri arasında devam etmesine karar verdi. İlk günün büyük bir kısmının kimlik tespitine ayrılması bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARI SALONDA

Duruşmaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın arasında olduğu tutuklu sanıklar ile suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildiği esnada izleyiciler alkışlarla tezahürat yaptı. Bunun üzerine jandarma, “Duruşma düzenini bozacak bu tür eylemlerden dolayı salonu boşaltmak zorunda kalabiliriz. Lütfen medeni bir şekilde duruşmayı takip edin” uyarısı yaptı.

GÜRÜLTÜ İSTEMİYORUZ

Mahkeme başkanı, duruşmanın başlamasından önce yargılama usullerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan, “Burada az önceki gibi gürültü istemiyoruz, 400 dosyamız var. Bu dosya da onlardan biri, hiçbir fark yok. Duruşmada tezahürat yapılması halinde izleyici olmadan devam ederiz. Herkes bu tür davranışlardan kaçınsın. Sanığa bu tavrın bir yararı yok. Kimliğine bakılmaksızın görüntü ve ses kaydı yapan kişi suç işlemiş olur. Basın mensupları telefonu mesajlaşmak için kullanabilir. İzleyiciler bu tür davranışlardan uzak dursun. İzleyiciden bir sözlü sataşma olursa, izleyici olmadan devam ederiz. Herkes kurallara uysun” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HAKKI ÖNCELİĞİ

Duruşmanın haftanın 5 günü yapılmasının planlandığını ifade eden mahkeme başkanı, “Ama arada 1’er gün ara verme ihtimalimiz olabilir. Bu gidişata bağlı olacak, kesin değildir. Öncelik tutuklu sanıkların savunmalarına verilecektir. Savunma ve iddia arasında bütünlük sağlamak için savunmaları kurum bazlı almanın daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. Savunma hakkına çok riayet eden bir heyetiz, duruşmalarımıza katılanlar bunu bilir. Ancak iddianame dışına çıkılması durumunda müdahale ederiz. Ama iddianameye bağlı kalmak koşuluyla dilediğiniz kadar konuşabilirsiniz, süre sınırlaması yok. Ancak kötüye kullanılmaması kaydıyla burada da müdahale ederiz” dedi.

CHP’Lİ VEKİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Duruşmayı izlemek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener salona geldi.

ÖRGÜT LİDERİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN AKTAŞ GELDİ

İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş duruşmaya katıldı. Duruşma salonu girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aktaş, “Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi yine söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım, buradayım” dedi.

BEŞİKTAŞ OPERASYONU İLE BAŞLADI

Soruşturma, 13 Ocak 2025 tarihinde Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonla gündeme geldi. Operasyonda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil pek çok kişi gözaltına alındı, Akpolat tutuklandı. Bu operasyon ile iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve suç örgütü kamuoyunda tanınmaya başlandı. Aktaş’ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadelerin ardından soruşturma genişletildi. Devam eden süreçte; Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe’nin dosyası daha sonra ana dosyadan ayrı şekilde değerlendirildi.

ADLI KONTROL TEDBİRİ KALKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında 8 Temmuz’da ev hapsi kararı çıkarıldı ve görevden uzaklaştırıldı. Ancak adli kontrol tedbirinin kaldırılmasının ardından 5 Ağustos’ta görevine geri döndü. Tutdere, duruşmada tutuksuz olarak yargılanıyor.

578 SAYFALIK İDDİANAME

Kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” olarak anılan 578 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı ve 5 Kasım 2025 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 40’ı tutuklu 200 sanık yer almakta olup, Aziz İhsan Aktaş “suç örgütü lideri” olarak tanımlandı. Aktaş hakkında yöneltilen suçlamalar arasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık bulunmaktadır. Bu suçlardan dolayı 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir.

Aktaş, etkin pişmanlık sürecinin ardından önce ev hapsinde tutulmuş, sonrasında bu adli kontrol de kaldırılarak tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNDE SUÇLAMALAR

İddianamede, CHP’li belediye başkanları hakkında ihale süreçlerine müdahale, rüşvet ve resmi belgelerde usulsüzlük gibi çeşitli suçlamalar yöneltilmiştir. Başkanlar hakkında istenen cezalar ve isnat edilen suçlar ise şöyle:

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı) – Suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, rüşvet almak ve dolandırıcılık suçlamaları ile 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istenirken; Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı) için 18 yıla kadar hapis talep edilmiştir. Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı) hakkında 9 yıla kadar hapis cezası; Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı) için 12 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı) hakkında 12 yıla kadar hapis talep edilirken, Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı) için de 12 yıla kadar hapis cezası istenmiştir. Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı) ise 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktadır.

TAHL