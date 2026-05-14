Aziz İhsan Aktaş Davasında İstenen Cezalar Açıklandı

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen suç örgütü davası, bir haftalık aranın ardından bugün ikinci celsenin 12. duruşması ile yeniden başladı. Duruşmada iddianame mütalaası okundu.

MAHKEMEDE YER ALAN TUTUKLU SANIKLAR

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bitişik salonda gerçekleşen duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında yer aldığı 11 tutuklu sanık katıldı. Ayrıca, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile birlikte bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulunarak yer aldı. Sanıkların aileleri de duruşmaya izleyici olarak katılım gösterdi.

SUÇLARA İLİŞKİN İDDİALAR

Mütalaada, adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine geri dönen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanıklar arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi tutuklu sanık Celal Tekin’in “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

AHMET ÖZER İÇİN CEZA TALEBİ

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuksuz sanık Ahmet Özer’in ise iki kez “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldü. Tutuklu sanık Utku Caner Çaykara’nın “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçundan beraati, aynı zamanda “rüşvet” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SUÇ ORGANİZASYONU VE CEZA TALEPLERİ

Sanıklar Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan 5 yıldan 10’ar yıla kadar, 26 sanığın ise “örgüte üye olma” suçundan 2 yıldan 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HUKUKİ AVANTAJ TALEBİ

Ayrıca, mütalaada Aktaş ve Nugay’ın soruşturma sırasında verdikleri bilgiler sebebiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Tutuklu sanıklar Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay’ın suç örgütüne bilerek destek verdikleri iddiası ile cezalandırılmaları talep edilse de, buna dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmaması üzerine sanıkların beraatlerine karar verilmesi istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENİYOR

Mütalaada, tutukluluğu devam eden sanıklar Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger için tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Bunun yanı sıra, Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan’ın tahliyelerine karar verilmesini istedi.