Aziz İhsan Aktaş Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı

Aziz İhsan Aktaş davası yedinci celsesiyle devam ediyor. Silivri’deki cezaevi karşısında yer alan duruşma salonunda gerçekleştirilen davada savcı, ara mütalaasını sundu. Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

ÜÇ İSİM İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı, üç kişi için adli kontrol şartıyla tahliye isteminde bulundu. Belirtilen isimler arasında, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT eski Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi yetkilisi İbrahim Koçyiğit yer aldı. Mahkemenin bu duruma dair bir karar vermesi bekleniyor.

DURUŞMADA GÜNDEM OLANLAR

Davanın altıncı oturumunda, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savunmasını gerçekleştirdi. Akpolat, “Aziz İhsan Aktaş, malını kaybetmemek için itirafçı oldu. Ben belediyenin gücüyle kendi kişisel hayatımı, malımı mülkümü oluşturmadım.” dedi. Duruşma sırasında Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç da söz aldı ve malvarlığının ailesinin birikimlerinden oluştuğunu belirtti. Ayrıca, Rıza Akpolat’ın makam şoförü Mehmet Ataş da Rıza Akpolat ve eşinin talepleri doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

AKTAŞ’IN İDDİALARIYLA OPERASYONLAR BAŞLADI

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü ile ilgili yaptığı iddialar, geçtiğimiz yıl önemli tartışmalara yol açtı. Özellikle Aktaş’ın iddiaları sonrasında CHP sempatizanı birçok belediyeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda bazı isimler tutuklandı. Beşinin tutuklu olduğu toplam yedi belediye başkanının sanıkları arasında bulunduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası bugün başlıyor. Dava kapsamında, 40 tutuklu olmak üzere 200 kişi hakim karşısına çıkacak. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, geçen yıl 13 Ocak’ta gözaltına alındı ve o tarihten itibaren kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü hakkında bilgi sahibi oldu. Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddetse de sonrasında etkin pişmanlık kapsamında birçok iddia ortaya attı. Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İETT ve İSFALT gibi ihalelerde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü. İfadesinin ardından serbest bırakılan Aktaş’a yönelik, ihale süreçlerinin düzenlenmesine dair 10 ay sonra dava açıldı.

704 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Örgütün başı konumundaki Aktaş hakkında, rüşvet vermekten sahteciliğe, dolandırıcılıktan kara para aklamaya kadar 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın 578 sayfadan oluşan iddianamesinde adı geçen 200 sanıktan 40’ının tutuklu olduğu bilgisi yer alıyor. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma gibi suçlamalardan dolayı 337 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Özer hakkında, iddianamenin kabulü sonrasında tahliye kararı verilmişti. İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın 2020 yılından itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak örgütü büyüttüğü ifade ediliyor. CHP’li belediyelere araç ve maddi imkanlar sağlandığına dair iddialar da öne sürülüyor.