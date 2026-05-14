Aziz İhsan Aktaş Davasında Tahliye ve Tutukluluk Kararları Açıklandı

İSTANBUL’DA “AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ” DAVASINDA GELİŞMELER

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” davasında savcılık mütalaasını sundu. Duruşma neticesinde, 7 sanığın tutukluluğunun devamına, 4 sanığın ise tahliye edilmesine yönelik talepler gündeme geldi. Duruşmanın 15 Haziran tarihinde devam edeceği bildirildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini kontrol ettiği iddia edilen “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında savcı, mesele hakkında esas mütalaasını ortaya koydu. Savcı, 4 sanık için tahliye talep ederken 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi.

TAHLİYE TALEPLERİ

Savcı, mütalaasında sanıklar Rıza Akpolat, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Özcan Zenger, Erhan Daka ve Utku Caner Çaykara’nın haklarında verilmesi öngörülen ceza miktarını göz önünde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

DEVAM EDEN TUTUKLULUK

4 sanık için ise, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan’ın tutukluluk süreleri ve üzerlerine atılı suçların niteliği dikkate alınarak tahliye edilmeleri istendi. Mahkeme, bu sanıklar için tahliye kararı verdi.

TAHLİYE KARARLARI VE DEVAM EDEN TUTUKLULUK

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat’ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat’ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat’ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verildi. Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, ve diğer bazı sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor. Duruşma 15 Haziran’a ertelendi.

İDDİANAME DETAYLARI

İddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 579 sayfa içerikli bir dosyadan oluşuyor. İddianamede Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyeleri ile bağlı diğer kurumlar “suçtan zarar gören” olarak yer alıyor. Sanıklardan Aziz İhsan Aktaş’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik” gibi birçok suçtan toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Söz konusu iddianamede, tutuklu sanıkların yanı sıra görevden uzaklaştırılan bazı belediye başkanları da belirtilirken, bunlar arasında hapis cezası talep edilen isimlerin yanı sıra rüşvet maceraları da öne çıkıyor. İlgili sanıkların tahliye talepleri ve tutukluluk hallerinin devam etmesine yönelik kararlar, yargılama sürecinin ne denli karmaşık olduğunu gösteriyor.