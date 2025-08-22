Aziz İhsan Aktaş’ın Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan yararlanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan kişilerin adli kontrol kararları güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız hakkında uygulanan ev hapsi yaptırımları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına temel olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve sonrasında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde tahliye olan Aziz İhsan Aktaş’a yönelik ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLERDE DE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Aynı soruşturma sürecinde, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı için uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdi. Böylelikle, etkin pişmanlıktan yararlanan diğer isimlerin ev hapsi kararlarının tamamı kaldırılmış oldu.