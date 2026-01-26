Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Başlıyor

Geçen yıl gündemi saran konulardan biri Aziz İhsan Aktaş suç örgütü oldu. Aktaş’ın yaptığı açıklamalar sonrası CHP’li çok sayıda belediyeye operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar neticesinde bazı isimler tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan 5’i tutuklu 7 belediye başkanının sanıklar arasında yer aldığı Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası, yarın başlıyor. Davada 40’ı tutuklu toplam 200 sanık hakim karşısında çıkacak.

DAVA SÜRECİ BAŞLIYOR

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak’ta gözaltına alındı. O tarih itibarıyla kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. Tutuklanan Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları geri çevirse de daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak birçok iddiada bulundu. Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İETT ve İSFALT’taki ihalelerde yolsuzluk yapıldığı yönündeki ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı. İhalelerin organize edildiği iddialarına ilişkin dava süreci ise 10 ay sonra başladı.

Örgüt lideri Aktaş hakkında rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından toplamda 704 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Görevden uzaklaştırılan 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının yer aldığı 578 sayfalık iddianamede, 200 sanık yargılanacak ve bu sanıkların 40’ı tutuklu olacak. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak gibi 8 suçlamadan 337 yıla kadar hapis cezası isteniliyor. Aktaş’a yönelik suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet verme” gibi birçok suçlama bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINA CEZA TALEPLERİ

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için rüşvet alma suçlaması ile 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, tutuklu olan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Özer hakkında iddianamenin kabulünün ardından tahliye kararı verilmişti. Başkanlar, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlamaları ile yargılanıyor.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE DAVANIN ÇERÇEVESİ

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın 2020 yılından itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihaleler alarak suç örgütünün büyümesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. CHP’li belediyelere araç ve maddi kaynak sağlandığı ifade ediliyor. Dava, yarın Silivri’deki cezaevi karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirilecek.