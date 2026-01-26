Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası Yarın Başlıyor

Geçen yıl gündemi meşgul eden konulardan biri, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü oldu. Aktaş’ın iddialarıyla birlikte, CHP’li birçok belediyeye yönelik operasyonlar düzenlendi ve bu operasyonlar neticesinde birçok isim tutuklandı. İçinde 5’i tutuklu 7 belediye başkanının da bulunduğu Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası, yarın itibarıyla başlayacak. Dava kapsamında toplamda 40’ı tutuklu olmak üzere 200 kişi hakim karşısına çıkacak. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak’ta gözaltına alındı ve o günden itibaren kamuoyu, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle tanışmış oldu. Aktaş, ilk ifadesinde tüm suçlamaları reddettikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birçok iddia ortaya koydu. Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan İETT ve İSFALT’taki ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İhalelerin organize edildiğine dair iddialar üzerine 10 ay sonra dava açıldı.

704 YIL HAPİS TALEBİ

Aktaş hakkında, rüşvet verme, sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalardan dolayı toplam 704 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 578 sayfalık iddianamede, 200 sanığın yargılanacak olması dikkat çekiyor; bu sanıkların 40’ı tutuklu. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 8 ayrı suçlamadan 337 yıla kadar hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya. Aktaş’a suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma ve mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar yöneltilmişti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklu olan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında, rüşvet alma suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 15 yıla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ise 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Görevden uzaklaştırılan Özer için iddianamenin kabul edilmesinin ardından tahliye kararı da verilmiş durumda. Başkanlar, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla karşı karşıya.

İŞLETMELERDEN YETKİN DİREKTİFLER

İddianamede, Aktaş’ın 2020 yılından itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden ihale alarak örgütünün zirve yaptığını öne sürülüyor. Ayrıca, CHP’li belediyelere çeşitli araçlar ve maddi imkanlar sağlandığı da belirtiliyor. Dava, yarın Silivri’deki duruşma salonunda, cezaevi karşısında gerçekleşecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

