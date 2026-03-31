Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe İçin Birlik Çağrısı

FENERBAHÇE’DE BİR BİRLİK ÇAĞRISI

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi, kulübün efsanevi başkanı Aziz Yıldırım’dan çarpıcı bir “birlik” çağrısı yükseldi. Gazeteci Murat Zorlu’nun aktardığı bilgilere göre, Yıldırım adaylık kapısını kapatırken, sarı-lacivertli kulübün önemli isimlerini işaret etti.

AZİZ YILDIRIM’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Murat Zorlu’nun haberine göre; Aziz Yıldırım, kulüp içindeki başkanlık tartışmalarına mesafeli kalarak, güçlü bir yönetim yapısının şart olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Kimin başkan olacağına ben karışmam. Fenerbahçe’de camianın önde gelen isimleri bir araya gelsin” diyerek, kulübün geleceği için ortak bir zihin ve konsensüs oluşturulmasının önemini vurguladı.

GÜÇLÜ İSİMLERİ ÖNE ÇIKARDI

Yıldırım’ın açıklamasının en dikkat çekici kısmı, isim vererek yaptığı çağrı oldu. Murat Ülker ve Ferit Şahenk gibi güçlü isimlerin başkanlık sürecinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, bu tür bir yönetimin arkasında duracağına dair şu ifadeleri kullandı: “Bunlar arasından bir başkan seçilebilir. Ben maddi destek de veririm, devletle konuşulurken de gelirim. Ama aday değilim.”