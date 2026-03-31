Galatasaray Türkiye Genelinde Cimbom Cafe Ağı Kuruyor

Galatasaray, saha dışındaki ekonomik dönüşümüne bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. HT Spor ve gazeteci Haluk Yürekli’nin paylaştığı bilgilere göre; sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçireceği dev “Cafe” projesiyle hem mali durumunu iyileştirmeyi hem de Mağazacılık AŞ’nin değerini artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY’DAN TARİHİ EKONOMİK HAMLE: “CİMBOM CAFE” DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Galatasaray yönetimi, kulüp markasını günlük yaşamda daha görünür hale getirecek bir strateji izliyor. Proje çerçevesinde, her ilde açılması planlanan kafelerin isim hakkı için 50.000 dolarlık bir başlangıç bedeli belirlendi. Başkanın önerdiği isim ise heyecan yarattı: “Cimbom Cafe”. İlk olarak kulübün merkezi konumundaki Rams Park ve İstanbul’un önemli caddelerinden İstiklal Caddesi’nde açılacak kafeler, kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yayıldı.

MAĞAZACILIK AŞ İÇİN REKOR DEĞERLEME: 700 MİLYON DOLAR!

Kafe projesi sadece bir hizmet sektörü girişimi değil, aynı zamanda büyük bir halka arz stratejisinin bir parçası niteliğinde. Galatasaray Mağazacılık AŞ, bu yeni gelir kaynaklarıyla birlikte 700.000.000 dolarlık bir piyasa değerlemesi üzerinden halka arz edilmeyi hedefliyor. Kulübün bu operasyonun ilk aşamasında elde etmeyi planladığı tutar ise tam olarak 150.000.000 dolar olarak öngörülüyor. Bu gelir, Galatasaray’ın borçlarını kapatarak Avrupa devleriyle rekabet gücünü artırma çalışmasının önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

KOMBİNE, LOCA, ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MAĞAZACILIK GELİRLERİNİ ANLATTI!

Yürekli’nin aktardığına göre, “Galatasaray kombinelerinin yenilenmesini %100’e yakın bir oranda tamamladı, kasaya giren para 60 milyon euro. Burada localar yok. Galatasaray’ın önümüzdeki yıl sadece stattan elde etmeyi planladığı gelir 150 milyon euro. 60 daha locadan koydular çünkü. Şampiyonlar Ligi’nden Galatasaray’ın kasasına giren rakam 53,5 milyon euro. 500 bin euro her Şampiyonlar Ligi maçında dört maç oynadın stat geliri elde ettin. Şampiyonlar Ligi organizasyonundan 70 milyon euro kazandın. Galatasaray Cafe açılacak, Mağazacılık AŞ’nin altında. Yüzde 20-25’ini halka açabiliyorsun. 100 -150 milyon dolar gelir bekleniyor.”

MAĞAZACILIK HALKA ARZ EDİLECEK…

