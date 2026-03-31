Milli Takımın Kosova Maçına Hazırlıkları Sürüyor

milli-takimin-kosova-macina-hazirliklari-suruyor

Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri final aşamasında Kosova ile yapacağı karşılaşma öncesi bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

DÜNYA KUPASI HAYALİ!

Vincenzo Montella, toplantıda 2,5 yıllık süreçle ilgili düşüncelerini paylaştı. “Öncelikle futbolcularımız gerçek kahramanlar! Büyük futbolcu olmadan önce, kaliteli insanlarla birlikte çalışmalarımızın meyvelerini topladık. Çok zorlu bir dönemde geldim, kendi tarihinde evinde kaybetmeyen Hırvatistan’ı yendik. O günden beri oyuncular bana daima çok şey verdiler; hem oynayanlar hem de oynamayanlar, sahada savaşan bir ekip oldular. Formalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletinin isminin yazdığını fark ettiler.” dedi. Montella, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kendisine sunduğu destek için teşekkür etti.

KOSOVA MAÇINA ODAKLANDIK!

Montella, “Dünya Kupası’ndaki rakiplerimizi düşünmüyorum. Sadece Kosova maçına odaklandık.” şeklinde konuşarak, takımın tek hedefinin bu karşılaşma olduğunu vurguladı. Kosova’nın tanınan bir takım olduğunu ve dikkatle hazırlandıklarını belirtti. “Kosova, hak ederek buralara geldi. Taktiksel anlamda kurguları iyi. Maçta bunu göreceğiz.” diye ekledi.

SORUMLULUK ONLARDA DEĞİL!

Takımın son 24 yıldır Dünya Kupası’na katılamama durumunun sorumlusunun genç futbolcular olmadığını ifade eden Montella, “Baskıyı herkes hisseder ama 24 yıl boyunca biz gitmediysek, bunun sorumlusu oyuncular değil. Bu sefer gitmek istiyoruz ve en iyisini yapacağız.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BASKI HİSSETMİYORUM!

Sordukları sorular üzerine Hakan Çalhanoğlu, “Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Başkanın görüşü farklı olabilir ama bu, bizler için bir baskı oluşturmaz. Final maçına bir adım kaldı ve kalbimizi ortaya koyarak kazanmayı hedefliyoruz.” şeklinde yanıt verdi. Çalhanoğlu, Kosova’nın güçlü bir ekip olduğunu ve oyuncularının kalitesini takdir ettiğini belirtti.

DÜNYA KUPASI HEDEFİMİZ!

Çalhanoğlu, Dünya Kupası’na katılmanın kendileri için önemli bir hedeften ibaret olduğunu dile getirerek, “Her zaman büyük hayaller kurduk; 2002’de abilerimizin başarısını gördük. Kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz.” dedi.

Çalhanoğlu, bazı dış etmenlerin takımı kışkırtmaya çalıştığını ancak bunlara kulak asmadıklarını, birbirlerine sevgiyle yaklaştıklarını belirtti. Son olarak, “Kariyer maçımıza çıkıyoruz. Hiç kimse bize bunu hediye etmedi, tırnaklarımızla kazıyarak geldik ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

