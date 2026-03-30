Belçika’da Dizel Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Belçika’da Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle dizel fiyatları, bu gece yarısından itibaren litre başına 2,333 avro ile rekor seviyeye ulaşmak üzere yükseliyor.

DİZEL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Belçika Ekonomi Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla ülkedeki farklı yakıt türlerine uygulanacak yeni tavan fiyatları duyurdu. Yapılan açıklamada, dizel (B7) fiyatının litre başına 17 sent artarak 2,333 avroya, benzin (95-E10) fiyatının 5,7 sent yükselerek 1,92 avroya, kalorifer yakıtının ise 3,5 sent artışla 1,4347 avroya yükseleceği belirtildi.

ÖNCEKİ FİYATLA KARŞILAŞTIRMA

Belçika’da şubat ayı sonunda dizelin litre fiyatı 1,627 avro, benzinin litre fiyatı ise 1,503 avro seviyesindeydi. Bu yeni değişiklikle birlikte, dizel fiyatları Orta Doğu’daki gerilim öncesine kıyasla yüzde 43,4, benzin fiyatları ise yüzde 27,7 oranında artmış olacak.

AKARYAKITTA TAVAN FİYAT UYGULAMASI

Belçika’da akaryakıt fiyatlarında uygulanan tavan fiyat politikası çerçevesinde, Ekonomi Bakanlığı her gün geçerli maksimum fiyatları kamuya duyuruyor. Bu sayede benzin istasyonları, belirlenen fiyatların üzerine çıkma hakkına sahip olmuyor.

TARİHSEL ZAMANDAKİ REKOR

Ülkede dizel fiyatları, 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ortaya çıkan enerji krizi döneminde litre başına 2,24 avro ile rekor seviyeye ulaşmış ve sonrasında gerilemişti.

ULUSLARARASI PETROL FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bölgede arz güvenliğine yönelik belirsizlik ve gerilimin artacağına ilişkin endişeler, uluslararası petrol fiyatlarını yukarı tırmandırmaya devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

