Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçelilere Birlik Çağrısı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Adayı Olarak Taraftarlara Çağrıda Bulundu

Fenerbahçe başkanlık adaylarından Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamayla derneklerin yanı sıra taraftarlara seslendi. Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, tüm Fenerbahçelilerin ortak bir hedef etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Uzun Süreli Görev Tecrübeleri

Kulüpte uzun yıllar boyunca gösterdiği hizmetlere atıf yapan Yıldırım, “Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Elde Edilen Başarılar ve Kırgınlıklar

Sarı-lacivertli takıma adanmış bir hayatının altını çizen eski başkan, “İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe’ye verdim. Fenerbahçe’yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi.” ifadeleriyle birlikte camiaya bir mesaj iletti.

Geçmişteki Kırgınlıkların Geride Bırakılması

Zor zamanlarda yanındaki Fenerbahçelilere karşı vicdani bir yükümlülük hissettiğini vurgulayan Yıldırım, “Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.” dedi.

Son olarak, eski başkan Yıldırım, “Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum.” şeklindeki sözleriyle açıklamasını tamamladı.