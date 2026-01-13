Aziz Yıldırım’dan Özlem Gürses’e Bebek Otel Tepkisi

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Teyit adlı sosyal medya platformunda bir açıklama gerçekleştirdi. Yıldırım, Gazeteci Özlem Gürses’in YouTube yayını sırasında kendi fotoğrafını kullanarak Bebek Otel’le alakalı yaptığı açıklamaları eleştirdi.

YETERSİZ VE YANLIŞ KULLANIM

Yıldırım, “Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır. Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır” ifadelerini kullandı.

DİKKATLİ DAVRANILMASI GEREKİYOR

Son olarak, Yıldırım, “Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır” diyerek, basın mensuplarına daha dikkatli hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.