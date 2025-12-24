Güllü’nün Kızı İçin Cezaevi Şiddet İddiası Açıklandı

Yalova’daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olay anında evde bulunan Sultan Ulu, emniyette verdiği ifadesinde Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiğini iddia etmişti. Bu suçlamalar sonrasında Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülter’in Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderildiği ve burada şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Gülter’in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrenmişti. Tuğyan Ülkem Gülter’in Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi.

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ

Arabesk müzik dünyasının tanınmış isimlerinden Güllü, 26 Eylül tarihi itibarıyla saat 01.30 sularında Çınarcık’taki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLMİŞTİ

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatları, davadan çekilme kararı aldıklarını açıklamıştı. Gülter’in henüz suçlu olup olmadığının belirsizliğine değinen avukatlar, “En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik.” ifadelerini kullanmıştı.