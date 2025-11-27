Aziziye İlçesindeki Okulda Sülfür Gazı Alarmı

Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu’na bakım destek amacıyla gelen işçiler, zemin kattan gelen kötü koku üzerine okul yönetimini uyardı. Doğal gaz sızıntısı olma ihtimaline karşı okul yönetimi tarafından çağrılan uzman ekip, gaz sızıntısı olmadığı sonucuna vardı. Kötü kokunun sürmesi üzerine il afet ve acil durum yönetimi ekipleri, okula gelerek ölçüm ve incelemelerde bulundu. Yapılan tespitlerde kokunun sülfür gazı kaynaklı olduğu belirlendi. Güvenlik tedbirleri gereğince asansör kullanım dışı bırakılırken, merdivenler ve koridorlar güvenlik bariyerleri ile kapatıldı.

GAZ TESPİTİ YAPILDI

AFAD’ın tutmuş olduğu tutanakta diğer katlarda gaz tespit edilmediği, yalnızca bodrum katta gaz sızıntısının devam ettiği kaydedildi. Okuldaki öğrenci ve personelin sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı ekipler de incelemelerde bulundu ve sağlık sorununa rastlanmadığını bildirdi. AFAD ve Halk Sağlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi’nden gelen bilim heyeti, zemin katında tespit edilen sülfür gazının termal kaynaklı olduğunu belirtirken, Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Tesisleri’nde de incelemelerde bulunarak numune aldı. Yapılan incelemelerde sülfür gazı ile insan sağlığına olumsuz etkiler yaratabilecek diğer gazların oranlarının normal değerlerin üstünde olduğu tespit edildi.

ÖĞRENCİLER HAREKETE GEÇİLDİ

Atatürk İlkokulu’nda üst katlarda ve tüm binada ölçüm yapan AFAD ekipleri, eksi bir olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığını, ancak bodrum katta sızıntının devam ettiğini belirlerken, bölgedeki başka bir termal tesiste yapılan ölçümler de benzer gazların tespit edilmesi ile durumun yaygın bir sorun olduğuna işaret etti. Çalışmalar devam ederken Erzurum Valiliği başkanlığında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Atatürk Üniversitesi’nden uzmanlardan oluşan bir araştırma ve değerlendirme komisyonu kuruldu. Alınan kararlar doğrultusunda, Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Atatürk İlkokulu’nda tedbir amaçlı eğitime ara verilmesine karar verildi. Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçedeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde derslerine devam edecekleri bildirildi. Ayrıca, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararı aldı.