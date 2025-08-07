B Başakşehir, V İk İle 3-1 Kazandı

UEFA KONFERANS LİGİ’NDE HEYECAN DORUKTA

Norveç temsilcisi Viking ile Türk kulübü Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nin 3. eleme turunda heyecan verici bir karşılaşma gerçekleştirdi. Morten Jensen’in teknik direktörlüğünü yaptığı Viking, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile birlikte Portekizli hakem Miguel Nogueira’nın düdük çalmasıyla Lyse Arena’da sahaya çıktı. Başakşehir, maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1’lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

GOLLE BAŞLADILAR

Karşılaşmanın daha başında, maçın 2. dakikasında, Duarte’nin kale önünde uzaklaştırmaya çalıştığı topta Sander Svendsen’in müdahalesiyle top ağlarla buluştu ve Viking bu şekilde 1-0 öne geçti. Bu erken gol, Viking’in moral bulmasını sağladı.

İLK YARIDA VIKING ÜSTÜNLÜĞÜ

Yusuf Sarı’nın maç öncesindeki rahatsızlığı nedeniyle 17. dakikada yerini Deniz Türüç’e bıraktığı ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Viking, soyunma odasına 1-0 le geçti. Başakşehir’de ise yeni transferler Davie Selke ve Eldor Shomurodov, 59. dakikada oyuna girdi.

BAŞAKŞEHİR’DEN EŞİTLİK

Deniz Türüç, 60. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitlemeyi başardı. Ancak, Başakşehir’in kaptanı Ömer Ali Şahiner sakatlığı nedeniyle 78. dakikada oyundan çıktı ve yerine Umut Güneş dahil oldu.

BAŞAKŞEHİR GERİDEN GELİP KAZANDI

79. dakikada Christopher Operi’nin ceza sahası dışından attığı golle Başakşehir öne geçti. Sonradan oyuna giren yeni transfer Davie Selke, 90+4. dakikada Viking savunmasının arkasına sarktı ve maçı 3-1’lik Başakşehir galibiyetiyle sonuçlandırmak için topu ağlarla buluşturdu.

RÖVANŞ MAÇI ISTANBUL’DA

Karşılaşma, başka bir gol olmadan sona erdi ve tur rövanşı 13 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Başakşehir, Viking’i elemesi durumunda play-off’ta Romanya’nın Universitatea Craiova ve Slovakya’nın Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos’ta, rövanşları ise 28 Ağustos’ta gerçekleşecek.