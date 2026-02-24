Baba Oğul Tartışması Otomobili Küle Döndürdü

baba-ogul-tartismasi-otomobili-kule-dondurdu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Karakavavak Mahallesi’nde yaşanan bir olayda, S.C.C. ile baba İ.C. arasında henüz netleşmeyen bir sebeple tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyerek devam ettiğinde, S.C.C. babasına ait aracı ateşe verdi.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay sırasında, S.C.C. polis tarafından gözaltına alındı. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

