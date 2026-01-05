Baba Vanga’nın 2026 Kehanetleri Tekrar Gündemde

BULGAR KAHİN BABA VANGA’NIN 2026 KEHANETLERİ GÜNDEME GELDİ

“Balkanlar’ın Nostradamus’u” olarak bilinen Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2026 yılına ilişkin kehanetleri, yeni yılın başlangıcıyla birlikte yeniden dikkatlerin odağı haline geldi. Takipçilerine göre Baba Vanga, 2026’da insanlığın “fazla ileri gittiğini fark edeceği” bir döneme geçiş yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.

TEKNOLOJİ VE AHLAK ÜZERİNE TESPİTLER

Kehanetlerin odağında, teknolojik gelişmeler ve ahlaki durumu ele alan tespitler yer alıyor. İddialara göre Baba Vanga, bilim ve teknolojideki hızlı ilerlemenin insan ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını, toplumların etik sınırların aşıldığını kabul etmek zorunda kalacaklarını öngördü. Takipçileri, muhtemel büyük bir felaketin yerine, küresel gerilimlerin ve sorunların kademeli olarak artacağını savunuyor.

EKONOMİK BELİRSİZLİK DEVAM EDECEK

Baba Vanga’nın ekonomik krizlere dair kehanetlerinin büyük bir kısmının 2025 yılına işaret etmesine rağmen, dünya genelindeki ekonomik belirsizliklerin 2026 yılında da süreceği iddiaları öne çıkıyor.