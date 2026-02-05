TCMB Rezervleri Yeni Rekor Seviye Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 Ocak haftasında toplam rezervlerini 218 milyar 158 milyon dolara çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve rekorunu üçüncü haftaya taşıdı. Banka, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

30 Ocak itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 1 milyar 797 milyon dolarlık bir azalışla 84 milyar 405 milyon dolara geriledi. 23 Ocak’ta bu rakam 86 milyar 202 milyon dolardı.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 341 milyon dolarlık bir artışla 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara ulaştı. Böylelikle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 544 milyon dolarlık bir artışla 215 milyar 614 milyon dolardan 218 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Sonuç olarak, toplam rezervler üst üste üçüncü haftadır rekor seviyeye ulaştı.