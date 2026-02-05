Trump ABD ile Venezüella İlişkilerini Güçlendiriyor

YILLIK ULUSAL DUA KAHVALTISI’NDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda yaptığı konuşmada, “Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını” ifade ederek, “50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu” belirtti.

VENEZÜELLA İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Trump, “Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” diyerek Amerika Birleşik Devletleri ve Venezüella’nın dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu iddia etti.

KÖMÜRE YENİ BİR TANIM GETİRİLİYOR

Başkan Trump, kömürü övdüğü sözlerinde, “Ne zaman kömür kelimesini duysanız. Yanına şunu da eklemelisiniz: Temiz ve güzel” ifadesini kullandı.