MGM’den Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Tedbir Alınmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurt genelinde batı bölgelerinde fırtına ve şiddetli sağanak yağışlar öngörülüyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Marmara’nın batısıyla Ege kıyılarında, rüzgarın güneybatı yönlerinden saatte 60 kilometreye kadar ulaşan kuvvette fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

SEL RİSKİNE DİKKAT

Sağanak yağışların, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel riski barındıran bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlara, olası olumsuz durumlara karşı tedbir almaları konusunda uyarıda bulundu.

UYARI YAPILDI

Meteoroloji, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla illeri için sarı kodla kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısını duyurdu.