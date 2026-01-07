Baba Ve Üç Oğluna Tabancayla Saldırı Gerçekleşti

baba-ve-uc-ogluna-tabancayla-saldiri-gerceklesti

Olay, Kirişçi Mahallesi’nde gerçekleşti.

BORÇ MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre; M.K., borç nedeniyle husumet yaşadığı 69 yaşındaki Mustafa Ş. ile birlikte oğulları Kazım Ş. (39), Arif Ş. (27) ve Emre Ş. (31) ile karşılaştı. Burada gerçekleşen tartışma büyüyünce M.K., tabancayla baba ve üç oğluna ateş açtı. Açılan ateş sonucunda dört kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevreden yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Baba ve üç oğlu, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, polis M.K.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

