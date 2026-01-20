Babis’in Grönland Üzerine Açıklamaları Tartışma Yarattı

Çek başbakanı, başkent Prag’daki kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Grönland konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan, Çekya’nın Grönland’a destek verme konusundaki durumu hakkında sorulan bir soruya, “Hayır, bunu söyleyemem. Neden söyleyeyim ki? NATO içinde liderin ABD olduğunu belirtiyoruz ve bu tür çatışmalar ters etki yaratır. Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor” şeklinde yanıt verdi. ABD Başkanı’nın Grönland ile ilgili Rusya ve Çin konusunda ortaya koyduğu görüşlerin “yerinde” olduğunu dile getiren başbakan, “Bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bildiriler hiçbir anlam ifade etmiyor” ifadesini kullandı. Başbakan, Çek basınında kendi açıklamalarının yer alma biçimini de eleştirdi.

BABİS’TEN AÇIKLAMALAR

Bir Çek haber platformunda, başbakanın konuşması “Babis: Çekya Grönland’ı savunamaz” başlığıyla yer aldı. Bu habere ilişkin olarak başbakan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gazeteyi “manipülasyon” yapmakla suçladı. Grönland’ın Danimarka’nın özerk bir bölgesi olduğuna dikkat çeken başbakan, “Ancak biz bildirileri değil, diyaloğu savunacağız. Dış politika, sosyal medyada en güçlü açıklamayı kimin yapacağıyla değil diplomasiyle ilgilidir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN BASKILARI DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı’nın Grönland ile ilgili yaptığı açıklamalarda, ülkesinin “ulusal güvenlik amacıyla Grönland’a ihtiyacı olduğu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığı” vurgusu öne çıkmıştı. Washington’daki ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının yaptığı görüşmeler sonrasında, temel anlaşmazlıkların sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme” arzusunun açık olduğu ifade edilmişti. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD’nin egemenliği devretme konusundaki yaklaşımlarını reddetmişti.

DİĞER ÜLKELERİN TEPKİSİ

Son dönemde Danimarka, müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Avrupa ülkeleri, Grönland’a küçük askeri birlikler ve subaylar göndereceklerini açıklamışlardı. Trump, bu gelişmeler üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini belirtti. Bu ülkeler için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve 1 Haziran 2026’dan sonra bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu. Trump, Grönland’ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına dair bir anlaşmaya varılana kadar gümrük vergisinin böyle kalacağını ifade etti.