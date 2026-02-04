bitcoin-de-24-saatte-730-milyon-dolar-tasfiye

Şubat ayının başlarında 72 bin 800 dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin, kaldıraçlı işlemlerin çözüldüğü ve kurumsal fonların çıkışlarının arttığı bir süreçte, Kasım 2024’ten bu yana en düşük fiyatlarını gördü. Son satış dalgası, özellikle yüksek risk alan yatırımcıları olumsuz etkiledi. Piyasa verilerine göre, yalnızca son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı pozisyon kapatıldı ve toplamda 730 milyon doları aşan bir miktar piyasadan silindi. Çarşamba sabahı itibarıyla Bitcoin, yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 76 bin 400 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

KALICI HASAR ENDİŞESİ

Küresel kripto fonlarında da olumsuz bir hava hâkim. Geçtiğimiz hafta, çoğunlukla ABD merkezli ürünlerden olmak üzere 1,7 milyar dolarlık net fon çıkışı meydana geldi. Yönetilen toplam varlık büyüklüğü, Ekim 2025’te görülen zirveden bu yana 73 milyar dolar azalmış durumda. Piyasanın önde gelen isimlerinden biri, Bitcoin’deki yaklaşık yüzde 40’lık düşüşün daha da derinleşebileceği konusunda uyarıda bulunarak, son bir yılda agresif şekilde alım yapan şirketlerin kalıcı zarar görebileceğini belirtti. Bir diğer uzman ise Bitcoin’in aylardır bir ayı piyasasında olduğunu, güçlü kurumsal ilginin ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları gereğinden fazla rahatlattığını ifade etti.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ POZİSYONA GEÇİYOR

Analistler, son satışların piyasalardaki hassas dengelerin açığa çıktığını belirtiyor. Bir araştırma analisti, yatırımcıların son aylarda risk yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ve bunun sonucunda daha temkinli bir duruş oluşturduklarını söyledi. Diğer analistler, özellikle hafta sonları işlem hacminin zayıflamasının, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.