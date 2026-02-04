Bitcoin’de 24 Saatte 730 Milyon Dolar Tasfiye

bitcoin-de-24-saatte-730-milyon-dolar-tasfiye

Şubat ayının başlarında 72 bin 800 dolar seviyelerine kadar düşen Bitcoin, kaldıraçlı işlemlerin çözüldüğü ve kurumsal fonların çıkışlarının arttığı bir süreçte, Kasım 2024’ten bu yana en düşük fiyatlarını gördü. Son satış dalgası, özellikle yüksek risk alan yatırımcıları olumsuz etkiledi. Piyasa verilerine göre, yalnızca son 24 saat içinde yaklaşık 170 bin kaldıraçlı pozisyon kapatıldı ve toplamda 730 milyon doları aşan bir miktar piyasadan silindi. Çarşamba sabahı itibarıyla Bitcoin, yaklaşık yüzde 3 değer kaybıyla 76 bin 400 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

KALICI HASAR ENDİŞESİ

Küresel kripto fonlarında da olumsuz bir hava hâkim. Geçtiğimiz hafta, çoğunlukla ABD merkezli ürünlerden olmak üzere 1,7 milyar dolarlık net fon çıkışı meydana geldi. Yönetilen toplam varlık büyüklüğü, Ekim 2025’te görülen zirveden bu yana 73 milyar dolar azalmış durumda. Piyasanın önde gelen isimlerinden biri, Bitcoin’deki yaklaşık yüzde 40’lık düşüşün daha da derinleşebileceği konusunda uyarıda bulunarak, son bir yılda agresif şekilde alım yapan şirketlerin kalıcı zarar görebileceğini belirtti. Bir diğer uzman ise Bitcoin’in aylardır bir ayı piyasasında olduğunu, güçlü kurumsal ilginin ve artan düzenleyici netliğin yatırımcıları gereğinden fazla rahatlattığını ifade etti.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ POZİSYONA GEÇİYOR

Analistler, son satışların piyasalardaki hassas dengelerin açığa çıktığını belirtiyor. Bir araştırma analisti, yatırımcıların son aylarda risk yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını ve bunun sonucunda daha temkinli bir duruş oluşturduklarını söyledi. Diğer analistler, özellikle hafta sonları işlem hacminin zayıflamasının, fiyatlardaki geri çekilmeyi hızlandıran faktörlerden biri olduğunu vurguluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Melinda French Gates Epstein Belgeleri Üzerine Açıklama Yaptı

Melinda French Gates, Epstein dosyaları üzerinden Bill Gates'in eski eşiyle ilgili ortaya çıkan iddiaların, evliliğindeki acı verici anıları canlandırdığını belirtti. Gates, yanıtın kendisinde değil, diğerlerinde olduğunu ifade etti.
Gündem

Doğum İzni Süresi 24 Haftaya Uzatılıyor

Doğum izninin süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkartılması üzerine nihai aşamaya gelindi. Yeni düzenleme ile hangi grupların faydalandığına dair bilgiler paylaşılacak.
Gündem

Siyasette Erken Seçim Tartışmaları Gündeme Geldi

Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin erken seçim eleştirilerine yanıt vererek, Bahçeli'nin aslında erken seçim planları yapıyor olabileceğini dile getirdi.
Gündem

Galatasaray Renato Nhaga ile Anlaşma Sağladı

Galatasaray'ın Casa Pia'dan kadrosuna kattığı Renato Nhaga, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek transfer sürecine başlayacak.
Gündem

BDDK’dan Eğitim Ve Sağlık Harcamalarına İstisna Adımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yeni kredi kartı düzenlemesi kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının muaf tutulacağını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.