Enerji Fiyatlarındaki Artış AB’yi Endişelendiriyor

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve sonrasındaki gelişmeler, enerji fiyatlarını olumsuz etkiledi. Avrupa Komisyonu, Orta Doğu’daki olayların enerji fiyatlarındaki artışa yol açtığını duyurdu. Komisyon sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel’deki düzenli basın toplantısında, Orta Doğu’daki çatışmanın enerji piyasalarına etkileri hakkında soruları yanıtladı. Itkonen, “Biz enerji arz güvenliğinden çok yüksek enerji fiyatlarından endişe duyuyoruz. Bu, enerji bağımsızlığımıza ve dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanmamız için mükemmel bir hatırlatma niteliğinde.” ifadelerini kullandı. İthal fosil yakıt bağımlılığını azaltmaya ve sanayi için fırsatlar yaratmaya hedef koyduklarını belirten Itkonen, önceliklerinin vatandaşlar ve işletmeler için enerji faturalarını düşürmek olduğunu vurguladı.

ENERJİ ARZI ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

Avrupa’nın net enerji ithalatçısı olduğunu kabul eden Itkonen, mevcut durum için iyi hazırlandıklarını dile getirdi. “Doğalgaz arzımız oldukça çeşitlendirilmiş durumda. Tek bir tedarikçiye bağımlılıktan, küresel tedarikçilerden boru hattı ile gaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikine geçtik. Petrol için de aynı durum geçerli. Petrol arzımız çeşitlendirilmiş ve stratejik rezervlerle destekleniyor.” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin İran’dan petrol veya doğalgaz ithal etmediğini hatırlatarak, “En büyük doğalgaz tedarikçilerimiz boru hattıyla Norveç ve LNG ile ABD’dir. Dolayısıyla şu anda enerji piyasalarımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

PETROL STOKLARI KONUSUNDA BİLGİLER

Itkonen, Avrupa’da şu an bir petrol arzı sıkıntısının yaşanmadığını dile getirerek, “Kurallarımıza göre, tüm üye ülkelerin 90 günlük acil durum stoklarına sahip olması gerekiyor. Bu kural son enerji krizi sırasında yürürlüğe girmişti. Bu, tüm üye ülkelerin 85 ila 90 günlük veya eş değer stoklara sahip olduğu anlamına geliyor.” diye belirtti. Avrupa ülkelerinin petrol stoklarını henüz Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle kullanmadığını vurgulayan Itkonen, “Üye ülkelerin petrol stoklarını serbest bıraktıklarında AB Komisyonu’na bildirimde bulunmaları gerekiyor. Şu anki bilgimize göre hiçbir üye ülke bunu yapmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

PAZARDAKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler, küresel petrol ve doğalgaz fiyatını yukarı doğru hareketlendirdi. Bugün saat 15.17 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,24 artışla 103,1 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 101,2 dolardan işlem gördü. Avrupa da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de megavatsaat başına yüzde 13,8 artışla 60,8 euroya yükseldi.

