BAE’den Dubai Patlama Sesleri Açıklaması Geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yapılan açıklamaya göre, Dubai’de bazı bölgelerde duyulan yüksek patlama seslerinin sebebi hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetleri olarak belirlendi. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı duyuruda, “Dubai’de bazı bölgelerde duyulan patlama sesleri, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği başarılı önleme operasyonlarından kaynaklanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI YOK

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olduğuna dair bilgi bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, gelişmelere dair bilgilerin resmi ve güvenilir kaynaklardan edinilmesinin önemine dikkat çekildi. Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve yerel basında Dubai’de güçlü bir patlama yaşandığına dair haberlerin yer aldığına da değinildi.