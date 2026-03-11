BAE’den Dubai Patlama Sesleri Açıklaması Geldi

bae-den-dubai-patlama-sesleri-aciklamasi-geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yapılan açıklamaya göre, Dubai’de bazı bölgelerde duyulan yüksek patlama seslerinin sebebi hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetleri olarak belirlendi. Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı duyuruda, “Dubai’de bazı bölgelerde duyulan patlama sesleri, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği başarılı önleme operasyonlarından kaynaklanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI YOK

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar olduğuna dair bilgi bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, gelişmelere dair bilgilerin resmi ve güvenilir kaynaklardan edinilmesinin önemine dikkat çekildi. Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve yerel basında Dubai’de güçlü bir patlama yaşandığına dair haberlerin yer aldığına da değinildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, modifiyeli araçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Gündem

İran Cumhuru Başkandan Savaşın Duruşu İçin Üç Şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile barışın sağlanabilmesi için İran'ın haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve saldırmazlık güvencesinin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD İddialarını Yalanladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın etkili füze kapasitesine vurgu yaparak, "Demir Kubbe"yi küçümseyen bir yorumda bulundu.
Gündem

Manisa’da APP Plaka İade Başvuruları Rekor Kırıyor

Sahte plakaların iadesi sırasında APP kodlu plakaların da geri alındığı bildirildi. Vatandaşlar bu plakaların da sahte olduğunu iddia ediyor.
Gündem

Mecnun Otyakmaz Yabancı VAR Hakemi Konusunu Değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Kulüpler Birliği'nden yabancı VAR hakemi talep edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.