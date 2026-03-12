İran Cumhuru Başkandan Savaşın Duruşu İçin Üç Şart

Orta Doğu’daki gerginlik devam ediyor. ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı çatışma 12. gününde de yoğun bir şekilde sürüyor. İki tarafın karşılıklı saldırıları devam ederken, liderlerden gelen açıklamalar peş peşe takip ediliyor.

SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN 3 ŞART

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı son açıklamada, savaşın sona ermesi için 3 temel şartın bulunduğunu bildirdi. Sosyal medya platformu üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine dair bilgi veren Pezeşkiyan, İran’ın bölgedeki barışa duyduğu bağlılığı yineleyerek, savaşın durmasının bu şartlara bağlı olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan’ın ifadesine göre, savaşın son bulmasının tek yolu, İran’ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir.

ENERJİ KRİZİK RİSKİ

Diğer yandan, iki tarafın da devam eden saldırıları savaşın etkilerini yalnızca bölgedeki güvenlik ile sınırlı bırakmıyor; bu durum tüm dünyayı etkileyen bir enerji krizine yol açtı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapatmasıyla birlikte, dünya genelinde enerji fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşandı. Bu nedenle, Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak büyük bir ticari krize neden oldu.