Manisa’da APP Plaka İade Başvuruları Rekor Kırıyor

Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemenin ardından cezaların artmasıyla birlikte, APP plakalarının değişimi sürüyor. Manisa’da bazı vatandaşlar, APP plakalarının sahte olabileceği endişesiyle bu plakaları geri iade etme yoluna gitti. APP plakalarının değiştirilmesi için 1 Nisan’a kadar süre tanınmasının yanı sıra, bayram tatilinin de yaklaşması nedeniyle başvurular önemli ölçüde artış gösterdi. Manisa’da başvurular rekor seviyeye ulaştı.

RECORD SEVİYELERDE BAŞVURU

Başvurularda son yılların en yüksek rakamlarına ulaşıldığı ifade ediliyor. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, araç plakaları ile ilgili endişeleri bulunan bireylerin odadan yardım alabileceklerini vurguladı. Güden, plaka basımının son günlerde zirve yaptığını, “Bugüne kadar günlük ortalama 40 civarında plaka basımı oluyordu. Geçtiğimiz cuma günü 420 adet, pazartesi günü ise 596 adet plaka basıldı. Son 8 yılın en yoğun plaka basımı yaşanıyor” dedi. Ayrıca, “İçişleri Bakanlığı talimatıyla 1 Nisan 2026’ya kadar cezai işlem uygulanmayacak; önce uyarı yapılacak” açıklamasında bulundu.

DOĞRU PLAKA AYIRIMI

Manisa’da verilen bazı plakaların harf grubunun APP ile başlamasının yarattığı kafa karışıklığına da dikkat çeken Güden, bu plakaların standart dışı APP plakalarıyla karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. “Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır” ifadeleriyle gerçek plakaların ayırt edilebileceğini belirtti.