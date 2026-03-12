İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD İddialarını Yalanladı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerikan yetkililerin İran’ın füze potansiyelini etkisiz hale getirdiğine yönelik iddialarına cevaben sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, “ABD, İran’ın füze yeteneklerini yok ettiğini iddia ediyor. İlk büyük ölçekli füze fırlatma dalgaları düşman radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu” dedi. Ayrıca, “Şimdi ise İran, daha az füzeyle istediği herhangi bir yeri hedef alabiliyor. Demir Kubbe, bir şaka gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

FÜZELERİMİZİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR AZALDI

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Siyonist rejim ve ABD’nin savunma sistemleri ile İran’ın füze kapasitesi konusunda açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, “Siyonist rejim ve ABD, kendi teknolojilerine ek olarak NATO teknolojilerinden de faydalanıyorlar ancak yine de radar ve savunma yeteneklerinin önemli bir kısmı imha edildi ve artık füzelerimizin önündeki zorluklar azaldı” dedi.

DÜŞMAN ARTIK FÜZELERİMİZİ ENGELLEYEMEZ HALE GELDİ

Ekreminiya, İran füzeleri ile insansız hava araçlarının önündeki engellerin azaldığını belirtirken, “Düşman artık füzelerimizi ve insansız hava araçlarımızı engelleyemez hale geldi ve bu süreç, işgal altındaki topraklar ve bölgedeki ABD üsleri savunmasız kalana kadar önümüzdeki günlerde devam edecek” şeklinde konuştu.