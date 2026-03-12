Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

“Modifiyeli araç” olarak adlandırılan, görüntü, nitelik ve teknik donanımı değiştirilen araçlar için uygulanan cezalar artırıldı. Yasa değişikliği sonrası trafik ekipleri, 21 bin lira ceza kesmeye başlayınca, birçok araç sahibi bu sistemleri sökmeye yöneldi. Bu tür sistemleri piyasaya süren esnaflar da sürekli olarak tepkilerini dile getiriyor. Bu araçlara yalnızca ceza kesilmekle kalınmıyor, aynı zamanda trafikten de men ediliyor.

DURUM DEĞERLENDİRİLİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verirken bu araçlarla ilgili bir değişiklik olup olmayacağına dair “Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını” belirtti ancak detay vermekten kaçındı. APP plakalarda olduğu gibi, ses sistemlerinin sökülmesi ve araçların orijinal haline döndürülmesi için sürücülere belirli bir süre tanınabileceği ifade ediliyor. Alternatif olarak, araçların yasal ve yönetmeliklere uygun bir şekilde izin alarak düzenlenmesi de düşünülebilir. Geçiş sürecinin ardından yasa maddelerinin tam olarak uygulanması üzerinde duruluyor.

VATANDAŞLARIN TEPKİLERİ

Trafikte sürekli yüksek sesle dolaşarak çevreyi rahatsız eden, bazı zamanlarda trafiği kilitleyerek gösteri yapan ve geceleri sokaklarda yüksek sesle müzik dinleyerek gezen bu tip araçlar, vatandaşların uzun zamandır tepkisini topluyordu. Ayrıca, “modifiye” adı altında araçların teknik özelliklerinde yapılan bilinsiz değişikliklerin trafikte ciddi riskler oluşturduğu da fark ediliyor.

