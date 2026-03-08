BAE’den İran Saldırılarına Yönelik Müdahale Açıklaması

BAE SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran kaynaklı füze ve kamikaze İHA saldırılarına yönelik müdahale gerçekleştirildiği ifade edildi. Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin yanı sıra kamikaze İHA’ların etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Hava savunma sistemlerinin, tüm hedefleri imha edip etmediği hakkında ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNTÜLER YAYILDI

Bir sosyal medya kaynağında yayınlanan görüntülerde, Dubai Marina Kulesi’nin üst katlarından dumanların yükseldiği görüldü. Bu görüntünün hızla yayılarak dikkat çekmesi üzerine, Dubai Medya Ofisi tarafından bir yazılı açıklama yapıldı ve saldırının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, hava savunma sisteminin müdahalesi neticesinde kamikaze İHA’nın kulenin dış yüzeyine zarar verdiği, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

PATLAMADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dubai Medya Ofisi, “23 Marina” isimli gökdelende meydana gelen patlama ile ilgili detaylı bilgi verdi. Saldırıya yönelik yapılan müdahalenin ardından Dubai Marina bölgesindeki patlamanın gerçekleştiği onaylandı. Açıklamada, “Başarılı bir engelleme sürecinde Dubai Marina’daki bir kulenin cephesinde ufak bir kaza meydana geldi.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, müdahale sonucu etkisiz hale getirilen unsura ait enkazın Al Barsha bölgesindeki bir araca düştüğü bildirildi. Olayın ardından aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir bireyin hayatını kaybettiği duyuruldu.