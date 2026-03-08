Trump İki Günde 42 İran Gemisini Vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik son saldırılara dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran donanmasına ait toplamda 42 geminin vurulduğunu belirtti.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Beyaz Saray’da Latin Amerika ülkelerinin liderleri ile bir araya gelen Trump, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıların bilançosunu paylaştı. Daha önce yaptığı açıklamada, İran’ın sert bir şekilde hedef alınacağını ifade eden Trump, “Orduları, donanmaları ve liderleri artık yok. Üç gün içinde İran donanmasına ait 42 gemiyi vurduk.” şeklinde konuştu.

SAVAŞIN DÜNYA İÇİN DAHA GÜVENLİK OLDUĞU VURGUSU

Trump, konuşmasının devamında, “İran’da çok iyi gidiyoruz, 10 üzerinden 15! Bütün iletişim sistemleri ortadan kalktı. Aslında bu savaş tüm dünya için iyilik. Bana militarist diyorlar. Sekiz savaşı bitiren benim. Yaptığımız şey sadece Orta Doğu için değil, İran’daki son derece tehlikeli katillere karşı tüm dünya için bir hizmettir.” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK ÜZERİNE UYARI

Latin Amerika liderlerine hitaben güvenlik sorunlarına da değinen Trump, “İnanması zor olsa da bazılarınızın tehlikede olduğunu söylemeliyim. Eğer bizden isterseniz füze kullanabiliriz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Batı Yarımküre’deki “kartelleri ortadan kaldırmak” amacıyla yeni bir askeri koalisyon kurduklarını ve 17 ülkenin resmi olarak bu ittifaka katıldığını belirtti.

İRAN’IN DAVRANIŞLARI ELEŞTİRİLDİ

Trump, İran’ın tutumu ile ilgili sert eleştirilerde bulunarak, “İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya.” açıklamasında bulundu.

GERİLİM ARTACAK MI?

Trump’ın bu açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da yükselebileceği yönünde yorumlara neden oldu. Orta Doğu’daki çatışmaların sekizinci gününde tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, bölgede tansiyon yüksek bir seyir izliyor. Uzmanlar, olası bir savaş genişlemesi halinde bu çatışmaların daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.