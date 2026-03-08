Osimhen Beşiktaş Karşısında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Galatasaray, Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanında oynanan derbinin ilk yarısında Victor Osimhen’in kaydettiği golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı, 39. dakikada topu filelere göndererek takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

OSIMHEN’İN İLK GOLÜ

Bu gol, Osimhen’in bu sezon Galatasaray formasıyla derbi maçlarındaki ilk golü olarak kaydedildi. Deneyimli forvet, böylece Süper Lig’deki toplam gol sayısını da 11’e yükseltmiş oldu.

SON SEKİZ MAÇTA GOL ATTI

Osimhen’in etkileyici performansı yalnızca bu golle sınırlı kalmadı. Beşiktaş karşısındaki gole imza atan Nijeryalı forvet, ligde oynadığı son sekiz maçın tamamında skora katkı sağlamayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu, daha önce benzer bir başarıyı 2023 yılında Napoli formasıyla Serie A’da elde etmişti. Beşiktaş deplasmanında attığı golle Osimhen, kariyerindeki dikkat çekici bu seriyi yeniden tekrarladı.