Galatasaray’ın Beşiktaş Derbisindeki Kart İstatistiği

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş karşısında 1-0’lık skorla galip geldi ancak 10 kişi kaldı.

BU MAÇTA DA KIZARDI

Karşılaşmanın 62. dakikasında VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün, Leroy Sane’ye direkt kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrasında Galatasaray, geri kalan sürede 10 oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

5 DERBİDE 4 KIRMIZI

Son 5 derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’a karşı 4 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. Bu süreçte, sarı-kırmızılı ekipten Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.