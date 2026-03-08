Okan Buruk’tan Hakemlere Sert Eleştiriler Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada, galibiyeti getiren gol, 39. dakikada Victor Osimhen’den geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

PENALTI KARARI TARTIŞMASI

Buruk, “3-4 tane gol atma şansımız vardı. 10 kişiyle de yakaladık. Başlamamız gereken gibi maça başladık. Rakip bize topu bıraktı, biz de bunu bekliyorduk. Pozisyonlar bulduk ama son pasları daha iyi atabilseydik, skoru artırabilirdik. 20. dakikada verilmediği penaltı, maçı kırabilirdi. Olsaydı, maçı kırma şansımız olabilirdi. İlk yarıda 10 kişi kalsaydık bile kazanmak için mücadele ederdik” ifadelerini kullandı.

HAKEMLERDEN MÜCADELE AÇIKLAMASI

Buruk, “İki takım da mutsuz oldu ve hakemler kötü bir gün geçirdi. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, hakemlerden memnun değil. Genel olarak mutsuzuz. TFF ve MHK’nın bu durumu çözmesi gerekiyor. MHK Başkanı, performansların nasıl iyileştirileceğini göstermeli; hakem yönetimiyle ilgili olarak acil önlemler alınmalı” şeklinde konuştu.

CEZALI DURUMA DÜŞME SEBEBİ

Uzun zamandır yenilmeyen bir takımı yendiklerini vurgulayan Buruk, “Beşiktaş’ı yenmeyi değil, şampiyonluk yolundaki ilerleyişimizi kutluyoruz. Üç gün sonra Avrupa maçı var; ligde eksik olacak olmam ve 4. hakeme ‘Biraz daha oynat istersen’ dediğim için sarı kart gördüm. Bu kartı görmek keyfi bir karar gibi. Hepimiz bu tür kararlarla mutsuz oluyoruz” şeklinde konuştu.

İLETİŞİM SORUNLARI

Buruk, 4. hakemle ilgili eleştirilerde bulunarak, “4. hakemin kulübelerle iletişim kuramaması önemli bir sorun. Sahadaki hakemin de iletişimi büyük bir öneme sahip” dedi. İki tarafın da hakemlerden memnun kalmadığını dile getirirken, “İstanbulluyuz ve dinlenme fırsatımız olacak. Şampiyonlar Ligi için çok iyi ve dinlenmiş oyuncularımızla ilerleme kaydedeceğiz” açıklamasında bulundu.

UĞURCAN’IN PERFORMANSI

Galatasaray Teknik Direktörü, kaleci Uğurcan’dan da övgüyle bahsederek, “Uğurcan bu maça büyük bir motivasyonla hazırlandı. Kaleci performansının ön planda tutulduğu bir maçı seyrettirmek istemiyoruz. Uğurcan, kaleci olarak Premier Lig seviyesinde bir oyuncu. Bakıldığında ona az bir bedel ödemişiz” ifadelerini kullandı.