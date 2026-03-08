Netanyahu’dan İran ve Lübnan İle İlgili Açıklamalar

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda sıcak gelişmeler yaşanmaya alevlenirken, savaşın çevre bölgelerdeki etkileri de giderek artıyor. İsrail’in Tahran’daki petrol tesislerini hedef almasıyla beraber, İran hükümeti de karşılık olarak İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafineralarını vurduğunu bildirdi.

NETANYAHU’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelişmeler üzerine basın toplantısı düzenleyerek İran ve Lübnan konularında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “İran halkının kendi kaderini kendi ellerine alması için gerekli olan koşulları oluşturmak amacıyla harekete geçiyoruz. Hükümet binaları, nükleer altyapılar, komuta merkezleri ve askeri üsler gibi birçok hedefi etkisiz hale getirdik” şeklinde konuştu.

İRAN’IN SALDIRILARI VE YENİ STRATEJİLER

Netanyahu, “Biz İran’ı bölmek değil, özgürleştirmek istiyoruz” dedi ve İran’ın son dönemde çevresindeki 12 ülkeye yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. “Bölgedeki ülkeler, Batı’nın zayıflığı ve çaresizliği karşısında bizlere yöneliyor” diyerek, uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE UYARI

Lübnan hükümetine de seslenen Netanyahu, “Ateşkesi sağlamak ve Hizbullah’ı silahsızlandırmak sizin sorumluluğunuzdur” şeklinde uyarıda bulundu. “Bu adımları atmazsanız, Hizbullah’ın saldırılarının sonuçları felaket olur” ifadesini kullanarak, Lübnan’ın geleceği için gerekli tedbirlerin alınmasının zamanının geldiğini vurguladı. “Her koşulda topluluklarımızı savunmak için gereken her şeyi yapacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.