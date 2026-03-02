BAE Diplomatlarını Geri Çekerek Güvenlik Önlemlerini Artırdı

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Tahran ile Washington yönetimleri arasında devam eden müzakere sürecine rağmen 28 Şubat’ta İran’a karşı askeri harekât başlattı. İran, bunun üzerine İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar gerçekleştirdi.

BAE DİPLOMATLARINI GERİ ÇEKTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İran, konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri gibi sivil alanları hedef alarak önemli bir tehdit oluşturdu. Saldırıların sivillerin hayatını riske attığı ve “sorumsuzca bir tırmanışa yol açtığı” ifade edildi. Açıklamada, İran’ın bu eylemleri BAE’nin ulusal egemenliğini ihlal etmekte olduğu ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu belirtildi. Diplomatların geri çekilmesi kararı, “devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşu” yansıttığı vurgulandı. Ayrıca, BAE, bu saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın gerginliğin azaltılması imkanlarını zayıflattığını ve bölgeyi tehlikeli bir sürece sürüklediğini belirtti. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

İRAN’DAN 137 BALİSTİK FÜZE 209 İHA FIRLATILDI

BAE, İran’ın ABD-İsrail ortak saldırılarına yanıt olarak başlattığı saldırılar kapsamında fırlatılan 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına müdahale edildiğini açıkladı. BAEsavunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA’yı başarılı bir şekilde engelledi.” ifadelerine yer verildi. Hava savunma sistemlerinin “yüksek hazırlık seviyesi” ve “çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyeti” vurgulandı. Son olarak, İran’dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132’sinin hava savunma unsurlarınca imha edildiği, 5’inin ise denize düştüğü belirtildi. İran tarafından gönderilen 209 İHA’dan 195’inin engellendiği, 14’ünün maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Füze ve İHA’ların etkisiz hale getirilmesi sırasında bazı bölgelerde şarapnel parçalarının düştüğü ve birkaç sivil noktada hasar meydana geldiği bildirildi.

ZAYED ULUSLARARASI HAVALİMANI’NDA CAN KAYBI

Abu Dabi Hükümetine bağlı Havalimanları Şirketi tarafından ABD merkezli sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen olayda 1 Asyalı vatandaşın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

DUBAİ HAVALİMANI DA VURULDU

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dubai Havalimanları İdaresinin havalimanında bir olay yaşandığını doğruladığını bildirdi. Acil müdahale ekiplerinin hemen görevlendirildiği ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi. Olayın detayları hakkında bilgi verilmezken, yerel basında ve sosyal medyada çıkan görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu gözler önüne serildi.